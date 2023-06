Rund 42 Marktbeschicker hatten auf dem Basar und Handwerkermarkt einiges zu bieten. Reichlich Textilhändler waren vertreten. Farbenfrohe Stoffe, Kleider und Hemden in allen Variationen gab es in Hülle und Fülle. Manch ein Anbieter vermeldete ein eher zurückhaltendes Kaufinteresse. Es sei spürbar, dass gespart werde, so der Eindruck. Lederwaren aller Art waren gefragt. Masken, Schmuck, handwerklich gefertigte Stühle sowie farbenreiche Kunstobjekte aus dem Senegal, aus Gambia und Guinea präsentierten die Vielfältigkeit des afrikanischen Kontinents.

Wichtig war es Veranstalter Mafoday Cham, den Menschen mit dem Afrikamarkt bunte Lebensfreude, gepaart mit mitreißender Musik und leckeren Speisen, zu bieten. Dass dieses Konzept aufging, belegte bereits der Samstag. Bis zum Ende des Tages hatte ein Zähldienst rund 6000 Besucher notiert. Diese genossen bei strahlendem Sonnenschein die Exotik des Markts und den Duft fremder Speisen. Appetithappen wie Manjok und Yam, aber auch Schwarzaugenbohnen, wurden angerichtet. Auf dem Grill wurden duftende Garnelenspieße zubereitet. Kräftiges Rindergulasch, dampfend mit Reis serviert, fand reichlich Abnehmer.

Es war spürbar, dass sich die Menschen durchaus für die Kultur der Völker des Nachbarkontinents interessieren. Bei Podiumsdiskussionen wurde angesprochen, wie gambische Jugendliche gut ins Leben in Deutschland eingebunden werden können. Mehrere Vereine wie „Gambia im Blick“ oder der „Gambana Verein“ kümmern sich um die Belange der Jugendlichen. Einer davon: eine solide Ausbildung, die den jungen Erwachsenen eine gute Perspektive ermöglicht.

Eine bessere Perspektive für Migranten

Betont wurde dabei, dass Sprache und Ausbildung eine große Bedeutung auch für die gambischen Jugendlichen hätten. Angestrebt wird ebenso eine bessere Perspektive für Migranten und die junge Generation.

Veranstalter Cham ist es wichtig, mit dem Afrikafest den Geist des Marktes und der kulturellen Unterhaltung in einer dynamischen Atmosphäre voller Liebe, Frieden, Toleranz und Interaktion beizubehalten. Auch soll das Fest zur Tourismusförderung und der Innenstadtbelebung beitragen. Cham lobte das gute Miteinander mit dem Freudenstadt Marketing. Neben dem Einkaufsvergnügen kam der Musikgenuss nicht zu kurz. Traditionelle Musik wie Reggae und Afrobeats mit dem Konzept „Ghana und Kamerun“ kamen gut an. Den Anfang machte am Samstagnachmittag die Gruppe „Safnama Afro Percussion“. Drums, Reggae, Beat und Soul belegten, dass „Safnama“ Musik im Blut hat und die afrikanische Lebensfreude ansteckend vermitteln konnte. Traditionelle westafrikanische Musik, Tänze aus verschiedenen Kulturen sowie eigene Kompositionen wurden vom Publikum gefeiert.

Vielfalt und Kultur Afrikas

Der Name war abends mit der Gruppe „Agwaan“ Programm – dieser steht nämlich für „Jetzt geht’s ab“. Die sechs Musiker stammen aus den Ländern des Kongo, aus Guinea, Togo, dem Senegal und Mauritius. Mit viel Elan wurde vor der großen Bühne getanzt.

Tags darauf glänzte die Damenband „Leilani“. Den bejubelten musikalischen Abschluss lieferte die Gruppe „African Bongoman and the Think Twice Band“ ab. Daneben wurde ein Kinderprogramm geboten. Durch Gespräche konnten die Besucher einiges über die Vielfalt und Kultur Afrikas erfahren. Mafoday Cham brachte es auf den Punkt: „Europa und Afrika sind Nachbarn, wir sollten uns besser kennenlernen.“