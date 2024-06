Zwei Tage lang in die afrikanische Kultur eintauchen

Afrika-Fest in Freudenstadt

1 Beim Afrika-Fest in Freudenstadt wird dieses Jahr auch Mamadou Diabate (mit Percussion Mania) auftreten. Foto: Mamadou Diabate

Das beliebte Afrika-Fest findet wieder auf dem Marktplatz in Freudenstadt statt, dieses Jahr mit einigen neuen Highlights. Los geht es am Samstag.









Link kopiert



Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Das Afrika-Fest findet erneut in Freudenstadt statt und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie. Das teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit.