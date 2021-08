1 Gestrandete Menschen kommen zu einem Grenzübergang an der Landesgrenze zu Afghanistan. Foto: Beyer/dpa

Jörg Gronmeyer vom Vorstand Freundeskreis Asyl Rottweil kennt Menschen aus Afghanistan, die sich nun große Sorgen um ihre Familienangehörige in Afghanistan machen.

Rottweil - Es sind dramatische Bilder und Berichte, die spätestens seit dem Wochenende die meisten Wohnzimmer und Mobilgeräte erreicht haben dürften: Afghanistan ist gefallen, die islamistische Terrorgruppe Taliban beherrscht wieder das Land, viele Menschen sind auf der Flucht.

Wir sprachen mit Jörg Gronmeyer vom Vorstand Freundeskreis Asyl Rottweil über die Lage im Land und worauf sich die Helfer und Unterstützer des Freundeskreises möglicherweise vorbereiten.

Gute Kontakte zu Menschen aus Afghanistan

Aktuell hätten sie kaum Schützlinge aus Afghanistan in ihrer Obhut, so Gronmeyer. Dies liege zum einen daran, dass nach dem Verteilschlüssel afghanische Asylsuchende in anderen Städten unterkommen. Zum anderen seien etliche Flüchtlinge schon davor abgeschoben worden "in den sicheren Tod", andere wiederum hätten legal abtauchen können, so das Vorstandsmitglied des Freundeskreises. Viele seien zudem nach dem Dublin-Verfahren dorthin gebracht worden, wo sie zuerst um Asyl gebeten hätten – das seien Länder wie Griechenland, Italien oder Spanien.

Er, so Gronmeyer, habe gute Kontakte zu Menschen aus Afghanistan, die zum Teil seit vielen Jahren in Deutschland lebten. Diese hätten nun große Angst um ihre Familie in der Heimat.

Neue Flüchtlingsbewegung

Gronmeyer rechnet mit einer neuen Flüchtlingsbewegung. Der Freundeskreis Asyl Rottweil sei gut vorbereitet. Die Infrastruktur etwa mit dem Gebäude der ehemaligen Gaststätte Hasen in Rottweil sei besser als beim letzten Flüchtlingshöhepunkt 2015. Auch der Helfer- und Unterstützerkreis stünde parat, sollten wieder viele Menschen Schutz benötigen.

Der Freundeskreis betreut an die 500 Personen – auch über den Landkreis hinaus. "Die Migration wird uns noch lange beschäftigen", so Gronmeyer, der die Arbeit als eine erfüllende beschreibt. Wenn Menschen aus verschiedenen Nationen etwa beim Essen zusammenkommen und das gegenseitige Verständnis geweckt werde, dann sei das ein schönes Erlebnis.