Afghanen in Donaueschingen: „Stehen für ein friedliches Miteinander“

Afghanen in Donaueschingen

1 Zur Bluttat in München und der Mahnwache in Donaueschingen äußert sich eine Gruppe von Afghanen. Foto:

Abdull Ghafoor Shaib und weitere Menschen aus Afghanistan distanzieren sich nach den jüngsten Vorkommnissen klar von Gewalt.









Nach der Bluttat in München und Hasskommentaren nach der Donaueschinger Mahnwache meldet sich ein Gruppe von Afghanen aus Donaueschingen und Umgebung zu Wort. Der Aufruf gegen Gewalt trägt rund 20 Unterschriften, die der Redaktion vorliegen. Mit großer Trauer und Bestürzung haben wir, Afghanen aus Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen und Umgebung, die schrecklichen Ereignisse in München verfolgt. Wir verurteilen diese Tat auf das Schärfste und trauern um die Opfer. Wir sind nach Deutschland gekommen, um in Frieden zu leben. Deutschland hat uns Schutz, Sicherheit und eine neue Zukunft ermöglicht. Dafür sind wir dankbar.