1 Das Landratsamt im Kreis Calw schätzt die Gefahr für Menschen durch das Affenpockenvirus als gering ein. Foto: © SkyLine – stock.adobe.com/Andrea Männel – RKI/dpa/Montage: Lars Druve

Kreis Calw - Die Antwort aus dem Landratsamt zu einer schriftlichen Anfrage in Sachne Affenpocken ist übersichtlich. Was sich freilich leicht mit dem Umstand erklären lässt, dass dies mangels Fällen noch kein akutes Thema ist.

"Das Infektionsschutzteam im Gesundheitsamt wird sich mit (Verdachts-) Fällen befassen, die uns im Rahmen der Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldet werden", heißt es auf die Frage, wie sich das Landratsamt allgemein und das Gesundheitsamt auf das Thema Affenpocken vorbereiten.

"Wenn es so weit ist, werden wir das Vorgehen eng mit dem Landesgesundheitsamt abstimmen", heißt es weiter von der Pressestelle.

Beurteilung wie RKI

Nach der Einschätzung zur Bedeutung beziehungsweise möglichen Gefahr durch das Affenpockenvirus befragt, erklärt das Landratsamt: "Das Gesundheitsamt in Calw schließt sich zum aktuellen Zeitpunkt der Einschätzung des RKI an: ›Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland wird nach derzeitigen Erkenntnissen als gering eingeschätzt.‹"

So in etwa lauteten vor mehr als zwei Jahren in Deutschland auch die ersten Einschätzungen zu Corona, als von einer Erkältung mit Husten gesprochen wurde. Bei einem Planspiel der Münchner Sicherheitskonferenz im März 2021 mit der Annahme einer Affenpocken-Pandemie wurden drei Milliarden Infizierte und 270 Millionen Tote angenommen. Auch der Corona-Pandemie ging im Oktober 2019 ein Planspiel in New York mit dem Titel "Event 201" mit der Annahme einer Pandemie mit einem Corona-Virus voraus.

Beim weiteren Vorgehen "orientieren wir uns an den allgemeinen Empfehlungen des RKI beziehungsweise Landesgesundheitsamtes", verweist das Landratsamt auf vom Robert-Koch-Institut zusammengestellte Fragen und Antworten rund um das Thema Affenpocken.

