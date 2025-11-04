Affäre vor Gericht in Rottenburg: Mann filmt 24-Jährige in intimem Moment

Eine 24-Jährige erhält per SMS ein intimes Video, in dem sie selbst gefilmt wurde – angeblich unwissend. Angeklagt ist eine junge Frau, die sich den Film beschafft hatte.
Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft richtet sich an die 25-jährige Ex-Partnerin jenes Mannes, mit dem eine 24-Jährige im Frühjahr vergangenen Jahres eine intime Beziehung gehabt haben soll. Die Anklage wirft ihr vor, den höchstpersönlichen Lebensbereich der 24-Jährigen verletzt haben. Der Grund ist: Die 25-Jährige hatte sich auf dem Smartphone ihres Partners Zugang zu einem Video verschafft, das der Mann von der 24-Jährigen in einer intimen Situation erstellt hatte. Den Film schickte sie anschließend per Handy an die Frau, inklusive Beleidigungen.