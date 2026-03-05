AfD-Wahlkampf in VS: Alarmierende Aussagen

Unser Leser Herbert Hoffmann hat folgende Meinung zum Wahlkampfbesuch von Markus Frohnmaier (AfD).
Die auszugsweise Veröffentlichung der Redeinhalte finde ich gut und vor allem richtig. Ganz abgesehen von dem parteiinternen Sumpf, der in den letzten Tagen aufgedeckt wurde und immer noch wird, sind die getätigten und dargestellten Aussagen doch mehr als alarmierend und sollten allen Lesern die Augen öffnen: „Wir sind nicht rechts und nicht links, wir sind eine Volkspartei“ – wieso ist die AfD dann zumindest in weiten Teilen als verfassungsfeindlich eingestuft?