AfD-Wahlkampf in Rottweil: Sich neu Gedanken machen

Leiche im Auto auf A 81 Zwölf Jahre Haft – Totschlag, aber kein Mord

Ein 37-jähriger Rumäne, der seine Frau in Bad Liebenzell ermordet hat, muss für zwölf Jahre in Haft. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht in Tübingen sieht für eine Verurteilung wegen Mord zu wenige Beweise.