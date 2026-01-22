AfD-Wahlkampf in Reutlingen: Spitzenkandidat Frohnmaier fehlt bei Höcke-Auftritt – Distanziert er sich?

Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke reist nach Reutlingen. Sein Wahlkampfauftritt sorgt für massive Proteste und einen Polizei-Großeinsatz.
Im Schlussspurt des baden-württembergischen Landtagswahlkampfs holt sich die AfD Unterstützung von rechtsaußen. Der Landeschef der Thüringer AfD, Björn Höcke, kommt zu einem Wahlkampfauftritt nach Reutlingen. Am 28. Februar wird er in der Wittumhalle im Stadtteil Rommelsbach den Wahlkampf des örtlichen AfD-Kandidaten Maximilian Gerner unterstützen. Die Polizei bereitet sich bereits auf einen Großeinsatz vor. Antifaschistische Gruppen und Bündnisse aus Tübingen und Reutlingen haben Gegenproteste angekündigt.