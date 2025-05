Die CDU hat viel Kritik einstecken müssen zu ihrem Antrag in Sachen KfW-Standard. Jetzt nimmt der CDU-Stadtverband Stellung.

In einer aktuellen Sitzung habe der CDU-Stadtverband Villingen-Schwenningen seine Unterstützung für die Fraktionslinie im Gemeinderat bekräftigt, heißt es in einer Mitteilung.

Zentrales Thema sei unter anderem der in VS verpflichtende KfW-40-Standard für Neubauten gewesen, den die CDU ablehnt. „In Zeiten steigender Baukosten sollten wir keine zusätzlichen Hürden aufstellen“, betonte Johannes Hellstern, Vorsitzender des Stadtverbands. Der Frust in der Baubranche sei groß – Investoren orientierten sich bereits Richtung Umlandgemeinden, wo weniger strenge Vorgaben gelten.

In Hamburg möchte der neue rot-grüne Senat künftig den Standard EH 55, da dieser wohl bis zu ein Drittel günstiger sei als der Standard EH 40, schreibt die CDU weiter. Der vergleichsweis geringere Aufwand zum Erreichen des Baustandards EH 55 reiche auch aus – so die Erkenntnis bei der Erarbeitung des Hamburg-Standards durch die beiden Parteien.

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat hatte bereits im Herbst einen Antrag eingebracht, mit dem die Stadtverwaltung beauftragt wurde, bürokratische Vorschriften in Villingen-Schwenningen aufzulisten. „Ziel war es, Regelungen zu identifizieren, die über das übliche Maß hinausgehen. Der KfW-40-Standard sowie die Teilnahme an der Initiative Seebrücke“ waren zwei von insgesamt vier Punkten, die in diesem Zusammenhang durch einen CDU-Antrag abgeschafft werden sollten“, so die Pressemitteilung der CDU.

„Aus Überzeugung“

Kritik wurde im Nachgang laut, da die CDU bei einem Antrag der AfD, der ebenfalls die Abschaffung des KfW-40-Standards vorsah, zustimmte, schreibt die CDU weiter. Der CDU-Stadtverband betonte hierzu, dass man aus Überzeugung und in diesem Punkt in inhaltlicher Übereinstimmung gehandelt habe. „Wir verwerfen nicht unsere Positionen – nur weil der Antrag aus der falschen Richtung kommt“, so Johannes Hellstern weiter.

„Keine Zusammenarbeit“

„Die CDU verwahrt sich jedoch gegen den Vorwurf der Zusammenarbeit mit der AfD“, erklärt der Stadtverband. Und Fraktionsvorsitzender Dirk Sautter machte nochmals klar: „Es gibt keine Kooperation oder Absprachen. Aber es wäre unredlich, aus rein parteipolitischen Erwägungen gegen eigene Überzeugungen zu stimmen. Man müsse sich fragen, ob Anträge allein aufgrund ihrer Herkunft abgelehnt werden sollten – selbst wenn der Inhalt sachlich sinnvoll sei und in diesem Fall sogar in einem Punkt mit einem eigenen Antrag übereinstimmt. Ein solches Verhalten kann in der Sache für Villingen-Schwenningen nicht von Vorteil sein.“

„Wir wollen Politik für die Bürger machen“, sind sich Hellstern und Sautter einig. „Dazu gehört auch, sich von ideologischen Scheuklappen zu lösen und bürokratische Hürden zu hinterfragen. Unser Ziel ist eine pragmatische, bürgernahe Kommunalpolitik.“