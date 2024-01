AfD schreibt Schule an: Rottenburger OB gibt in einem Brief Kontra

Rottenburger OB gibt in einem Brief Kontra

1 OB Stephan Neher (links) legt am Eugen-Bolz-Gedenktag einen Kranz auf dem Eugen-Bolz-Platz nieder. (Archiv-Foto) Foto: Baum

Dass an der Demo gegen rechts in Rottenburg vor wenigen Tagen auch viele Schüler teilnehmen, gefällt der AfD-Landtagsfraktion nicht. Sie richtet ein empörtes Schreiben an ein Gymnasium. OB Neher schreibt der AfD einen Brief zurück.









Am Eugen-Bolz-Gedenktag versammeln sich in Rottenburg mehr als 5000 Menschen auf dem Eugen-Bolz-Platz, um gegen rechts zu protestieren. Unter ihnen sind schätzungsweise 3000 Schüler. Noch am selben Tag erreicht ein Rottenburger Gymnasium ein Schreiben der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg.