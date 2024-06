1 Das Ergebnis der Euopawahl in der Stadt Lahr. Foto: Komm One/Bearbeitung Geitlinger

Die Union verzeichnet bei der Europawahl in der Stadt Lahr ein leichtes Plus, doch die größten Zugewinne gibt es für die AfD, die zur zweitstärksten Kraft aufsteigt. Dagegen müssen die SPD und vor allem die Grünen deutliche Verluste hinnehmen.









Die CDU erhielt bei der Europawahl in Lahr die meisten Stimmen – 26,47 Prozent, ein leichter Anstieg gegenüber den 26 Prozent von vor fünf Jahren. Auf den Plätzen dahinter gab es Verschiebungen: Die Grünen, 2019 Zweiter in Lahr mit 21,5 Prozent, stürzten total ab auf nur noch 10,61 Prozent. Bei der SPD waren die Verluste geringer – für die Sozialdemokraten ging es von 15,8 Prozent abwärts auf 12,99 Prozent –, für die Kanzlerpartei aber nicht weniger schmerzlich. Zweitstärkste politische Kraft bei der Europawahl in Lahr ist die AfD mit 22,67 Prozent. Vor allem in einigen Stadtteilen, etwa in Kippenheimweiler, war die Partei stark, landete dabei teils auch deutlich vor der CDU.