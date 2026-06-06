AfD-Parteitag in Heidenheim: Weidel nennt Merz erneut „Lügenkanzler“

Wegen der Bezeichnung „Lügenfritz“ kassierte ein Facebook-User eine Geldstrafe. Auch auf dem AfD-Parteitag spielt das eine Rolle.
Die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel hat Kanzler Merz scharf attackiert und der Lüge bezichtigt. „Lügenfritz“ dürfe nicht als „Lügenfritz“ bezeichnet werden, sagte Weidel beim Landesparteitag der AfD in Heidenheim in Anspielung auf ein aktuelles Gerichtsurteil. „Ich habe Friedrich Merz als Lügenkanzler bezeichnet, weil er ein Lügenkanzler ist.“ Merz habe alles versprochen im Wahlkampf und das Gegenteil davon gemacht. Weidel hatte Bundeskanzler Merz bereits im vergangenen Sommer in einer Generaldebatte des Bundestages „Lügenkanzler“ genannt und ihm Wortbruch vorgeworfen.