Großeinsatz der Feuerwehr Gebäude in Grosselfingen nach Brand unbewohnbar

Großeinsatz für die Feuerwehr in Grosselfingen: Dort geriet ein Wohnhaus in Brand. Die Rauchsäule war schon von weitem zu sehen. Die Ortsdurchfahrt wurde für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt. Was aktuell bekannt ist.