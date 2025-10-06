AfD-Landesparteitag in Hechingen: „Am 9. November friedlich der Pogromnacht gedenken“

Trotz des Urteils war der Stadtratsbeschluss ein klares politisches Zeichen, dass die Partei in der Zollerstadt nicht willkommen ist, lobt ein Leser.
Es war anzunehmen, dass das Verwaltungsgericht Sigmaringen der rechtsextremistischen AfD mit der Begründung, dass „Verträge einzuhalten sind“ leider recht geben wird. Trotzdem war der einmütige Beschluss der demokratischen Parteien im Rathaus politisch absolut begrüßenswert. Sie ein klares politisches Zeichen gesetzt, dass eine völkisch-rassistische Partei hier in der Zollerstadt nicht willkommen ist.