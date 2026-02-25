Die Corona-Einschränkungen trieben Andreas Grammel in die AfD. Mit dieser Partei ist er längst nicht nur in Sachen Pandemie auf einer Wellenlänge. Jetzt will er in den Landtag.
Wer den Zulauf zur AfD verstehen möchte, sollte die Geschichte von Andreas Grammel hören. Grammel, 64 Jahre alt und Industriemechaniker im Ruhestand, ist einer von denen, die sich zwar schon immer fürs Weltgeschehen interessiert haben, aber nie politisch aktiv waren. Einer, den erst die „unverhältnismäßigen“ Corona-Einschränkungen in die Partei drängten, weil er zu dem Schluss kam: „Es geht nicht anders.“ Und einer, der bei Aussagen von Parteikollegen auch hin und wieder mal den Kopf schüttelt – weil er eben keiner ist, der Polen für genauso gefährlich wie Russland hält.