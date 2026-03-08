AfD ist in Lahr vorne: So hat die Südliche Ortenau bei der Landtagswahl gewählt

Die CDU bleibt im Wahlkreis die stärkste Kraft, die AfD liegt über dem Schnitt: Der Trend der Landtagswahl in Baden-Württemberg spiegelt sich in der Südlichen Ortenau nicht wider.
Wenn es nur um Lahr ginge, hätte Benjamin Rösch von der AfD das Direktmandat geholt. Nach Auszählung aller Wahlbezirke am späten Sonntagabend vereinigte Rösch 30,9 Prozent der Erststimmen auf sich. Bei den Zweitstimmen stand die AfD kurz nach 21 Uhr bei 29,4 Prozent. Bei den Erststimmen war Marion Gentges von der CDU auf Platz zwei (29,0), gefolgt von Sandra Boser von den Grünen (21,2). Es folgten SPD (9,1), Linke (5,3) und FDP (4,0). 2021 hatten die Grünen 30,6 Prozent geholt, die CDU 19 Prozent, die AfD 15 Prozent, die SPD 11,3 Prozent, die FDP 11,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung erhöhte sich von 50,6 leicht auf 57,4 Prozent.