AfD in Sulz: Das sagt die Staatsanwaltschaft zum Facebook-Kommentar

Hat ein Facebook-Kommentar für einen AfD-Stadtrat in Sulz nun strafrechtliche Konsequenzen? Wir fragen bei der Staatsanwaltschaft nach.
Im April hatte der Sulzer Lokalhistoriker Klaus Schätzle mehrere Facebook-Beiträge anlässlich der letzten Kriegstage in der Region veröffentlicht. Unter einen davon schrieb AfD-Stadtrat Stefan Link: „Warum immer nur die schlechten Dinge der Geschichte der NSDAP erzählen. Es gab auch gute Dinge dieser Partei von 1933 bis 1938.“ Darüber hinaus verdreht er in seinem Post die Historie in Bezug auf den deutschen Überfall auf Polen.