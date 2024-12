AfD in Rottweil: Wahlkampfauftakt verläuft laut Polizei friedlich

1 Hunderte Polizisten positionierten sich um die Stadthalle. Foto: Wolff

Der Wahlkampfauftakt der AfD am Dienstagabend in Rottweil und die Gegendemonstration verliefen aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse. Es gab zwei Anzeigen.









Link kopiert



Am Dienstagabend hat eine Veranstaltung der "Alternative für Deutschland" in der Stadthalle in Rottweil stattgefunden. Sowohl die Veranstaltung in der Halle, an der rund 1000 Personen teilnahmen, als auch die Versammlung der AfD vor der Stadthalle, sowie die Gegenversammlung des "Bündnis 90/Die Grünen" mit etwa 600 Demonstranten verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich.