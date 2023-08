Lange war der AfD-Dauer-Infostand vor dem Geschäft von Johannes Simon in Hechingen für viele ein Ärgernis. Nun ist er abgebaut worden. Die Aktivitäten der AfD in Hechingen waren unterdessen auch Thema im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.

Warum Johannes Simon in und vor seinem Geschäft sämtliches AfD-Material entfernt hat, ist derzeit nicht bekannt. Möglicherweise ist das eine Folge des zunehmenden Drucks auf Simon aus unterschiedlichen Ecken. Unter anderem hatte der Schwarzwälder Bote kürzlich lokal und überregional über die aufdringliche AfD-Präsenz auf dem Marktplatz berichtet. Unsere Redaktion hatte auch kritisch bei der Stadt nachgefragt, ob es rechtens sein kann, dass Passanten an dieser Bauzaun-Engstelle unter einem Sonnenschirm der AfD durchlaufen müssen. Die Stelle war zwar breit genug, um hier mit einem Kinderwagen durchzukommen. Aber ist das wirklich das einzige Kriterium der Genehmigung für so einen Stand ?

Wie unserer Redaktion nun berichtet wurde, soll mittlerweile auch der Reiseveranstalter TUI erfahren haben, dass sein Firmenschild hier eng neben AfD-Logos hängt.

Unterschiedliche Informationen zu Teilnehmerzahl der Demonstrationen

Möglicherweise wurde die TUI direkt informiert, oder jemand von der TUI liest das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, in dem die Hechinger AfD-Aktivitäten Ende Juli ein großes Thema waren. Es ging um den Stand auf dem Marktplatz und auch um Demonstrationen in der Stadt, die AfD-Stadrat Kai Rosenstock hier organisiert. Anlieger am Marktplatz berichten, dass sich dazu in der Regel etwa ein Dutzend Teilnehmer versammeln. Als allerdings ein Reporter des Spiegel vor Ort war, zählte dieser fast 40 Teilnehmende.

Wie die Organisation „Alboffensive – keine brauner Alb(t)raum“ berichtet, habe Kai Rosenstock in seinem Youtube-Video dann gleich etwa 50 teilnehmende Personen gezählt. Die Alboffensive vermutet, dass die AfD vom Kommen des Reporters wusste und speziell für diesen Termin Mitglieder mobilisiert hat. Auch die AfD-Landtagsabgeordneten Joachim Steyer und Hans-Peter Hörner waren unter den Teilnehmenden.

Wie bereits berichtet, ist auch Staatsanwaltschaft stutzig geworden und hat vor wenigen Wochen das Geschäft von Johannes Simon durchsuchen lassen. Offenbar sah man Anhaltspunkte, dass bestimmtes Schrifttum hier die Grenzen der Meinungsfreiheit deutlich in Richtung Strafrecht überschritten hat.

Staatsanwaltschaft hat Geschäftsräume durchsuchen lassen

Was auch immer die Gründe sind: Johannes Simon hat sein Geschäft mittlerweile außen restlos AfD-frei gemacht.Kein Aushang an der Ladentür mehr, auf dem ein Hausverbot für Grünen-Wähler proklamierte wird, keine Zeitschriftenkopien mehr, auf denen in Trump-Manier Wirtschaftsminister Robert Habeck wegen seiner Heizungspläne als Verbrecher dargestellt wird.

Allerdings: Was im Innern der Geschäftsräume passiert, bleibt abzuwarten. Immerhin hat der AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Steyer einen Teil des Geschäfts gemietet, um hier eine Wahlkampf-Zentrale einzurichten. Wie sich diese Pläne auswirken, bleibt abzuwarten.