AfD in Burladingen: Warum die AfD im Rat einen Sitz verliert

Nach der jüngsten Burladinger Gemeinderatssitzung ist die AfD um einen Sitz geschrumpft. Statt sechs bilden jetzt nur noch fünf Räte die Fraktion.
Der einstige Fraktionsführer der AfD im Burladinger Gemeinderat und Mitbegründer der Ortsgruppe, Joachim Steyer, Handwerker aus Burladingen-Hausen und in den vergangenen Jahren auch Landtagsabgeordneter, hatte seinen Rückzug aus dem Gremium beantragt. Auch für die Landtagswahl im kommenden Jahr hat er sich nicht mehr aufstellen lassen und machte seine Motivation dafür schon vor einigen Monaten öffentlich.