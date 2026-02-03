AfD in Burladingen: „Bürgerdialog“ am Freitag – diese Redner werden kommen

AfD lädt in Burladingen zum „Bürgerdialog“ – Gegendemonstration angemeldet.
Die AfD bietet am Freitag, 6. Februar, einen „Bürgerdialog“ in der Burladinger Stadthalle an. Beginn 18 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich. Auf dem Podium anwesend sein werden als Vertreter der Partei Hans-Peter Hörner, Mitglied des Landtages; Joachim Bloch, Mitglied des Bundestages; Alexander Gräff, der in der anstehenden Wahl für einen Sitz im Landtag kandidiert, und Stephan Brandner, ebenfalls Mitglied des Bundestages. Der Thüringer Brandner gilt als enger Vertrauter Björn Höckes, AfD-Vorsitzender im Thüringer Landtag und führende Stimme der Partei.