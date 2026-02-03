AfD in Burladingen: „Bürgerdialog“ am Freitag – diese Redner werden kommen

Die AfD bietet am Freitag, 6. Februar, einen „Bürgerdialog“ in der Burladinger Stadthalle an. Beginn 18 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich. Auf dem Podium anwesend sein werden als Vertreter der Partei Hans-Peter Hörner, Mitglied des Landtages; Joachim Bloch, Mitglied des Bundestages; Alexander Gräff, der in der anstehenden Wahl für einen Sitz im Landtag kandidiert, und Stephan Brandner, ebenfalls Mitglied des Bundestages. Der Thüringer Brandner gilt als enger Vertrauter Björn Höckes, AfD-Vorsitzender im Thüringer Landtag und führende Stimme der Partei.

Ein festes Programm gibt es nicht. Wie Manuel Kraus, AfD-Fraktionssprecher im Gemeinderat Burladingen, unserer Zeitung gegenüber sagte, werden die Politiker zu jeweils eigenen Themen sprechen. Anschließend bestehe die Möglichkeit zur Diskussion und um Fragen zu stellen.

Eine Demonstration gegen die Veranstaltung hat die Gruppe „Alboffensive“ angemeldet und in den sozialen Medien beworben. Weitere Anmeldungen für Proteste gibt es vorläufig nicht. Sie müssten per Gesetz spätestens zwei Tage vor dem Treffen erfolgen. Vonseiten der Polizei heißt es dazu, man werde präsent sein, um die Sicherheit zu wahren.

Keine Krawalle

2019 fand in Burladingen eine Versammlung des „Stuttgarter Aufrufs“ statt, einer als ultrarechts geltenden Splittergruppe der AfD. Damals versammelten sich rund 180 Demonstranten mit Trillerpfeifen und Transparenten in Sichtweite der Stadthalle. Von der Polizei abgeschirmt, verlief der Tag jedoch ruhig. Zu Auseinandersetzungen kam es nicht. Ebenso in Hechingen, wo im Februar 2025 ein „Bürgerdialog“ in der voll besetzten Stadthalle „Museum“ stattfand. Die Zahl der Protestierenden unter dem Motto „Friede und Freude gegen Hass und Hetze“ war mit geschätzten 250 Teilnehmern größer als in Burladingen, desgleichen das Aufgebot der Polizei. Doch es kam ebenfalls zu keinen Zwischenfällen.

Kritische Fragen richtete der Burladinger Gemeinderat 2019 an die Stadtverwaltung: Wer dem radikalen „Stuttgarter Aufruf“ die Zusage für die Benutzung der Stadthalle gegeben hatte. Es war die Verwaltung unter der Leitung von Bürgermeister Harry Ebert, selbst AfD-Mitglied und Mitbegründer der AfD-Ortsgruppe Burladingen.

Im Fall des jetzt angekündigten Bürgerdialogs, so die Verwaltung, jetzt unter Leitung von Bürgermeister Davide Licht, handle es sich um eine Parteiveranstaltung im Zuge des Wahlkampfes. Hier stehe die Halle allen wählbaren Parteien grundsätzlich zur Verfügung.