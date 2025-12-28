AfD im Betrieb: Verdi-Chef gegen Rechtstendenzen in Betrieben

Rechtes Gedankengut hat sich nach Einschätzung des Verdi-Chefs in Betriebsräte und Gewerkschaften bisher nicht in großem Umfang verankert. Mit Spannung werden anstehende Wahlen erwartet.
Berlin - Verdi-Chef Frank Werneke will die Betriebe in Deutschland möglichst frei von rechtem Gedankengut und AfD-nahen Kräften halten. Zur "Nagelprobe" würden die Betriebsratswahlen im Frühjahr, "wo wir natürlich genau schauen, ob AfD-nahe Listen oder auch Einzelpersonen versuchen, den betrieblichen Raum für sich zu erobern", sagte Werneke der Deutschen Presse-Agentur.