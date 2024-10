AfD-Chefin: Weidel will auch als Kanzlerkandidatin nicht vorwiegend in Deutschland leben

Weidel will auch als Kanzlerkandidatin nicht vorwiegend in Deutschland leben

AfD-Chefin Weidel will auch nach der geplanten Nominierung als Kanzlerkandidatin nicht ihren Wohnsitz aus der Schweiz nach Deutschland verlegen. „Ich bin mit einer Schweizerin verheiratet."









AfD-Chefin Alice Weidel will auch nach der geplanten Nominierung als Kanzlerkandidatin nicht ihren Wohnsitz aus der Schweiz nach Deutschland verlegen. „Ich bin mit einer Schweizerin verheiratet, und dementsprechend ist das auch an mein Privatleben geknüpft“, sagte Weidel in einem am Mittwoch veröffentlichten Podcast des Magazins „Politico“. Dieser Umstand sei „kein heller Aufreger“. Weidel forderte: „Man sollte deutlich entspannter mit Menschen umgehen, auch mit Politikern, die mehrere Wohnsitze haben.“