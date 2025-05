AfD-Chef Frohnmaier: Kandidat ohne politische Freunde

1 Markus Frohnmaier will Ministerpräsident werden. Foto: Simon Granville Mit Markus Frohnmaier will auch die AfD einen Bewerber um die Nachfolge von Winfried Kretschmann ins rennen schicken. Doch der Landeschef der Partei hat ein Problem.







Am Samstag wird Markus Frohnmaier von der AfD im Land aller Voraussicht nach zum Ministerpräsidentenkandidaten gekürt. In den Landtag von Baden-Württemberg strebt der Landeschef der Partei nicht. Sollte er nicht Regierungschef werden, plant Frohnmaier wieder nach Berlin zu gehen – um dort im Bundestag sein Abgeordnetenmandat wahr zu nehmen. Vorgehen dieser Art sind umstritten – aber nicht unüblich. Nancy Faeser hatte vor zwei Jahren sogar aus einem Bundesministeramt heraus versucht, in Hessen Ministerpräsidentin zu werden – es blieb bei einem Versuch.