AfD-Antrag abgelehnt: VS unterstützt weiter die Seebrücke – CDU zeigt sich aber gespalten

Der VS-Gemeinderat lehnte den AfD-Antrag ab, aus der Initiative Seebrücke auszutreten. Die CDU war gespalten, stimmte teils zu – wollte sich aber zugleich von der AfD distanzieren.
Sichere Fluchtwege, die Entkriminalisierung der Seenotrettung und eine menschenwürdige Aufnahme Geflüchteter – das sind die Forderungen der Initiative Seebrücke. Villingen-Schwenningen schloss sich 2019 auf Beschluss des Gemeinderats an. Nach Angaben der Stadtverwaltung erhielt VS seither nur eine Zuweisung: eine dreiköpfige Familie.