Längere Zeit flog Miguel Klauß, der neue AfD-Landtagsabgeordnete für den Kreis Calw, unter dem politischen Radar. Bis er in einer Sitzung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als "Spalter" und "Hetzer" beschimpfte. Am Wochenende wird der Mann, der nach dem Partei-Austritt von Ex-Sprecher Jörg Meuthen keine neue Ausrichtung in der AfD sieht, in der Bundesversammlung an der Wahl des Bundespräsidenten teilnehmen.