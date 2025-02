1 In diesem Beitrag zeigen wir die Hochburgen der Parteien bei der Bundestagswahl 2025 in Baden-Württemberg. Foto: ZGS/Montage: Ruckaberle

Wir zeigen, wo CDU, AfD und Co. in Baden-Württemberg bei der Bundestagswahl am stärksten abgeschnitten haben. In einer Gemeinde liegen zwei Parteien exakt gleichauf.









Die Chance, dass eine Bundestagswahl exakt unentschieden ausgeht, ist verschwindend gering – doch am Sonntag passierte genau das, jedenfalls in einem Ort in Baden-Württemberg: In Unterreichenbach bei Pforzheim liegen nach allen ausgezählten Stimmen CDU und AfD mit je 388 Zweitstimmen auf die Stimme genau gleichauf.