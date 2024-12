Äschenteicher Rundweg wieder geöffnet: Rund ums Dorf Neu-Nuifra wird die Weihnachtsgeschichte erzählt

1 Neu-Nuifras Ortsvorsteher Thomas Theurer an einer der Stationen des Äschenteicher Weihnachtsrundwegs Foto: Günther

Der Äschenteicher Rundweg mit den Stationen zur Weihnachtsgeschichte – ein Gemeinschaftsprojekt für ganz Neu-Nuifra – kann jetzt wieder ganztägig besichtigt werden. Wenn es dunkel wird, sind die Stationen in dem Teilort von Pfalzgrafenweiler stimmungsvoll beleuchtet.









Link kopiert



Der Äschenteicher Weihnachtsrundweg ist längst kein Geheimtipp mehr. Was vor rund 30 Jahren als kleine Station mit einer Krippenszene begann, ist inzwischen zu einem ein Kilometer langen Rundweg mit zahlreichen liebevoll dekorierten und interessanten Stationen geworden. Er beginnt am Parkplatz an der Kreisstraße und führt einmal ums Dorf Neu-Nuifra.