Ärztliche Versorgung Hausarztzentrum öffnet in Nagold

Nagold - An diesem Mittwoch geht ein großes Projekt im Gesundheitswesen in der Stadt Nagold an den Start: das große "Hausarztzentrum Nagold – Joachim Kurth und Kollegen". Seinen Platz hat das Zentrum im Benz Carré in der Schillerstraße in einem neu errichteten Gebäude – dem "Gesundheitszentrum". Kurths Zweigstelle in Rohrdorf bleibt weiter bestehen.