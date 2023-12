Ärztin in Albstadt-Ebingen

1 „Praxis geschlossen“ steht auf dem Schild in der Marktstraße. Foto: Kuster

Die Hautarztpraxis von Eva Steiner-Gairing in Albstadt-Ebingen ist geschlossen. Darauf weist ein Schild am Praxiseingang hin.









Link kopiert



Hautärztin Eva Steiner-Gairing praktiziert nicht mehr in der Marktstraße in Albstadt. Die Praxis ist, so ist es auf dem Anrufbeantworter zu hören, seit dem 1. Dezember geschlossen.