Ärztin gibt Tipps bei Lymphödem Heiße Tage, schwere Beine – was tun? Regine Warth 01.07.2025 - 00:00 Uhr 1 Hui Jing Qiu, Leiterin des Gefäßzentrums am Marienhospital in Stuttgart, erklärt, wann man bei Schwellungen an den Knöcheln einen Arzt aufsuchen sollte. Foto: Marienhospital Stuttgart/Montage: Pichlmaier Wer an Sommertagen über ständig dicke Knöchel klagt, sollte den Hausarzt aufsuchen: Nicht selten kann ein gestörtes Lymphsystem die Ursache sein, sagt die Spezialistin Hui Jing Qiu.







Einfach mal die Füße hochlegen, kalt abduschen und mehr in Bewegung kommen – so lautet der wohlwollende Rat bei geschwollenen Beinen. Insbesondere im Sommer, wenn die Knöchel und Fußrücken aufgrund der Hitze schnell dick werden und das Schuhe an- und ausziehen zur Qual machen. Doch so manche Schwellung bleibt trotz aller Bemühungen bestehen. Und das tagelang. Spätestens dann sollte ein Arzt aufgesucht werden, so lautet der Rat von Hui Jing Qiu, Leiterin des Gefäßzentrums am Marienhospital in Stuttgart.