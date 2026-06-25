Ärztezentrum: Augen-OPs im ehemaligen Perlonbau im Neckartal

Die Praxen in Rottweil und in St. Georgen bauen ihre Kooperation aus. Künftig sind hier Operationen möglich.

Seit anderthalb Jahren kooperieren die Augenarztpraxen in Rottweil und St. Georgen, nun stellten die Ärzte ihr gemeinsames Projekt im Neckartal vor. Hier in den Räumen des ehemaligen Perlonbaus der Nylonfabrik entsteht eine moderne Praxisklinik, in der auch Augenoperationen gemacht werden können.

„Für uns sind die kurzen Wege wichtig“, betont Kathrin Rapp. So kann künftig etwa der Graue Star hier in Rottweil operiert werden. „Das bedeutet eine heimatnahe bessere Versorgung“, sagt die Ärztin. Auch andere Operationen könnten künftig in Rottweil gemacht werden, ebenso spezielle Untersuchungen und die Sehschule für Kinder.

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Für die Augenärzte war das Angebot der Rottweiler Firma Eggert reizvoll, wie die Geschäftsführer Thomas Probst und Sarah Lebold betonten. Im Gewerbegebiet gibt es genug Parkplätze direkt vor dem Haus und eine Busanbindung. Wenn dann die Baustellen in Rottweils Innenstadt abgearbeitet sind, ist die Praxisklinik auch strategisch gut gelegen, versprach Rottweils Oberbürgermeister Christian Ruf.

Die Firma dental Eggert benutzte den Perlonbau als Lager- und Außengebäude, derzeit sind noch die Experimentier- und Arbeitswelten des Campus Schule-Wirtschaft hier untergebracht. Anfang nächsten Jahres soll dann die Praxisklinik der Augenärzte hier eröffnen. Und 2028, wenn die Experimentier- und Arbeitswelten ins ehemalige ENRW-Gebäude umgezogen sein werden, erweitern die Augenärzte in den ersten Stock.﻿