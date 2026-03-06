Ärztewechsel in Balingen: HNO-Arzt Michael Wallmeier hört auf

Michael Wallmeierhat eine Nachfolgelösung für seine HNO-Praxis gefunden: Seine Tochter Vera übernimmt diese zum 1. April.
Es bleibt in der Familie: Dieser Satz ist nicht immer positiv konnotiert. Im Falle der HNO-Praxis von Michael Wallmeier in Balingen ist er es aber – alle Parteien dürften profitieren. Zum 1. April geht der Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in den wohlverdienten Ruhestand. Für ihn übernimmt Tochter Vera Wallmeier. Wir haben beide Mediziner rund vier Wochen vor dem Wechsel in der Praxis getroffen.