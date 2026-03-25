Ärzteversorgung im Kreis Rottweil: „Wer die 116117 wählt, hängt oft eine halbe Stunde in der Warteschleife“

Die Ärzteversorgung im Kreis Rottweil wird immer prekärer, das MVZ ist auf Eis gelegt. Leserin Ruth Hunds hat dazu eine klare Meinung.
Die Situation ist für viele Patientinnen und Patienten längst Alltag: Wer die 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung wählt, hängt oft eine halbe Stunde in der Warteschleife - um dann mit einem überlasteten, wenig freundlichen Mitarbeiter zu sprechen. Der Versuch, Praxen telefonisch zu erreichen, scheitert häufig ganz. Vor Ort warten volle Wartezimmer. Facharzttermine sind Mangelware und liegen nicht selten Monate in der Zukunft.