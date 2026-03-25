Ärzteversorgung im Kreis Rottweil: „Wer die 116117 wählt, hängt oft eine halbe Stunde in der Warteschleife“

Die Ärzteversorgung im Kreis Rottweil wird immer prekärer, das MVZ ist auf Eis gelegt. Leserin Ruth Hunds hat dazu eine klare Meinung.

Die Situation ist für viele Patientinnen und Patienten längst Alltag: Wer die 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung wählt, hängt oft eine halbe Stunde in der Warteschleife - um dann mit einem überlasteten, wenig freundlichen Mitarbeiter zu sprechen. Der Versuch, Praxen telefonisch zu erreichen, scheitert häufig ganz. Vor Ort warten volle Wartezimmer. Facharzttermine sind Mangelware und liegen nicht selten Monate in der Zukunft.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die drängende Frage: Wie entwickelt sich die ambulante Versorgung in den kommenden Jahren? Stehen wir vor einer Spirale aus überlasteten Ärzten und zunehmend frustrierten Patienten? Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg verweist auf Videosprechstunden und Servicenummer – und veröffentlicht in ihrer Bedarfsplanung das trostlose Zahlenwerk. Doch was wird konkret unternommen, um die Versorgung vor Ort zu sichern?

Wann kommt ein neuer Kinderarzt?

Wann lässt sich ein Kinderarzt im Landkreis nieder? Und ist es überhaupt realistisch, dass Programme, wie das Landarztmodell- frühestens ab 2032- spürbare Entlastung bringen, während bereits heute Hausärzte fehlen und Studierende davon abspringen? Die Zahl der Arztpraxen sinkt kontinuierlich, gleichzeitig hat sich seit 2013 die angestellter Ärzte verdreifacht. 38 Prozent der Hausärzte sind älter als 6o Jahre. Ein Generationswechsel steht bevor ohne ausreichenden Nachwuchs in Sicht und das MVZ Projekt liegt auf Eis!

Die neue Landesregierung könnte gegensteuern, durch mehr Medizinstudienplätze, attraktivere Rahmenbedingungen für Praxen im Ländlichen Raum, Abbau bürokratischer Hürden und nicht zuletzt als Rechtsaufsicht den Sicherstellungsauftrag ernst nehmen. Beruhigt es uns Patienten wirklich, wenn nach dem Rückzug von Diomedes auf privatwirtschaftliche Investoren mit Impulsen verwiesen wird? Welche Rolle wollen Städte und Gemeinden im Landkreis bei der Sicherung der medizinischen Versorgung übernehmen?

Man muss MVZs voranbringen

Reichen Förderrichtlinien und Investitionszuschüsse aus, wenn Ärzte den Ländlichen Raum meiden? Wurde alles unternommen, um MVZ‘s voran zu bringen -oder blieb es nur beim Abfragen von Interessen? Die Vorteile eines MVZ: flexible Arbeitszeiten, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kein unternehmerisches Risiko, effizientere Nutzung von Personal und medizinischem Gerät sowie klare Trennung von ärztlicher Tätigkeit und Verwaltung. Die Frage ist nicht, ob gehandelt werden muss – sondern wie lange man noch warten will?

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