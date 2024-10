Ärztemangel in VS: So geht es Kinderarzt Röser nach der Notbremse

So geht es Kinderarzt Röser nach der Notbremse

Ärztemangel in VS

1 So entspannt – trotz immer noch langer und ambitionierter Arbeitstage – hat man den Schwenninger Kinderarzt Stefan Röser lange nicht gesehen. Foto: Cornelia Spitz

Schluss, Aus, vorbei ist das Kassenarzt-Dasein. Der Schwenninger Kinderarzt Stefan Röser hat nach chronischer Überarbeitung und angedrohten Regresszahlungen der KV wegen der Mehrarbeit die Notbremse gezogen. Im Gespräch erzählt er jetzt, wie es ihm nun geht.









Der Fall hat Schwung in die Diskussion um das marode Gesundheitssystem im Schwarzwald-Baar-Kreis gebracht: Im Frühling dieses Jahres kündigte der Schwenninger Kinderarzt Stefan Röser an, seine Kassenzulassung zurückgeben und fortan nicht mehr als Kassenarzt praktizieren zu wollen. Ein Nackenschlag für die ohnehin angeschlagene medizinische Infrastruktur. Kinderärzte waren auch da schon Mangelware. Und nun drohte auch noch einer, den Bettel hinzuwerfen, dessen Türen stets offen waren für jene, die viele Kollegen lieber nicht in ihren Praxen haben wollten: Sozialhilfeempfänger, Flüchtlingsfamilien, Patienten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und mit komplizierten Formularen und Verfahren ihre liebe Mühe hatten. Röser war Einer für alle, auch für die Armen.