Der lange Jahre in Schopfheim praktizierende Mediziner Ulrich Clemens verstarb am 14. April im Alter von 67 Jahren. Sein plötzlicher Tod löste große Bestürzung aus, wie zahlreiche Beileidsbekundungen zeigen. Und er ließ Hunderte Patienten von jetzt auf gleich ohne medizinische Betreuung zurück.

Zwar bemühten sich die Ärzte aus umliegenden Praxen, gemeinsam mit dem Praxisteam, den Betrieb über Vertretungen in gewissem Rahmen aufrechtzuerhalten und zumindest die auf akute Medikation und Behandlung angewiesenen Patienten weiter zu versorgen. Die gewohnte Behandlung indes konnte auf diese Weise nicht bereitgestellt werden.

Frank Fröhlich übernimmt die Praxis

Nun ist ein Ende des Provisoriums absehbar: Ab Oktober wird Dr. Frank Fröhlich die im Schopfheimer „Drahtzug“ beheimatete orthopädische Praxis übernehmen. Fröhlich ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am MVZ am Kreiskrankenhaus Emmendingen und bereits seit Juli zwei Mal pro Woche vor Ort in Schopfheim, um Patienten zur behandeln. Dieser Modus soll für die Übergangszeit in den kommenden Wochen aufrechterhalten bleiben, bis Fröhlich die Praxis im Oktober im regulären Betrieb übernimmt, teilt das Praxisteam auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Rheuma-Patienten werden nicht versorgt

Ein Wermutstropfen ist allerdings: Die Praxis wird nur orthopädisch weitergeführt – der von dem verstorbenen Arzt ebenfalls abgedeckte Bereich der Rheumatologie bleibt verwaist. Für Betroffene ist das besonders bitter, da Rheumatologen noch rarer gesät sind als sonstige (Fach)ärzte.

Keine Garantie für schnellen Termin

Sprechendes Indiz dafür ist die aktuelle Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), die für internistische Rheumatologen den großräumigen Bereich Hochrhein-Bodensee zugrunde legt, den Bedarf hier bei 3,5 Arztsitzen sieht – und zwei davon als vakant ausweist.

Auch hier bemühen sich Kollegen, die Patienten aufzufangen – verweisen allerdings auch auf ihre begrenzten Kapazitäten, wie etwa der Internist Markus Cybulla. Dieser zählt neben der Nephrologie die Rheumatologie zu seinen Gebieten und betreibt unter anderem einen Praxis-Standort in Schopfheim, im neuen Ärztehaus in Gündenhausen. „Jeder wird versorgt, Patienten werden nicht abgewiesen“ betont Cybulla – bittet aber zugleich um Verständnis dafür, dass bei der Terminvergabe nach Dringlichkeit gewichtet werde.

Bisweilen monatelanges Warten

Sei eine Behandlung akut notwendig, bekomme ein Patient direkt einen Termin. In weniger dringenden Fällen – wenn etwa die Medikation gut eingestellt sei und unlängst eine Untersuchung stattgefunden habe – müssten Patienten aber durchaus einige Monate auf einen Termin warten.