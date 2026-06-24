Ärztemangel in Rottweil: Aufnahmestopp vorbei – neue Frauenärztin in Praxis von Christian Schlechta

Seit der Schließung des MVZ Gynäkologie hat sich der Frauenarztmangel drastisch verschärft. Nun verstärkt Julia Miller Christian Schlechtas Praxis – und schafft zusätzliche Kapazitäten.
Wie groß die Nachfrage nach Frauenärzten in Rottweil ist? „Massiv“, sagt Christian Schlechta, der seine Praxis in der Wilhelmstraße betreibt. Erst recht, seit vor zwei Jahren mit dem Aus des MVZ Gynäkologie rund 500 Patientinnen auf einen Schlag ohne Frauenarzt da standen. „Zeitweise hatten wir täglich zehn bis 15 Anruferinnen, die auf Terminsuche waren“, erzählt Schlechta, der aber wie viele andere Praxen keine neuen Patientinnen mehr aufnehmen konnte. Jetzt bekommt der 61-Jährige Unterstützung.