Ärztemangel in Rottweil: Aufnahmestopp vorbei – neue Frauenärztin in Praxis von Christian Schlechta

Seit der Schließung des MVZ Gynäkologie hat sich der Frauenarztmangel drastisch verschärft. Nun verstärkt Julia Miller Christian Schlechtas Praxis – und schafft zusätzliche Kapazitäten.

Wie groß die Nachfrage nach Frauenärzten in Rottweil ist? „Massiv“, sagt Christian Schlechta, der seine Praxis in der Wilhelmstraße betreibt. Erst recht, seit vor zwei Jahren mit dem Aus des MVZ Gynäkologie rund 500 Patientinnen auf einen Schlag ohne Frauenarzt da standen. „Zeitweise hatten wir täglich zehn bis 15 Anruferinnen, die auf Terminsuche waren“, erzählt Schlechta, der aber wie viele andere Praxen keine neuen Patientinnen mehr aufnehmen konnte. Jetzt bekommt der 61-Jährige Unterstützung.

Seit Juni gehört Julia Miller mit einem halben Kassensitz zum Praxisteam. Die Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe kommt ursprünglich aus Augsburg und hat an der TU München studiert. Nach mehreren Praktika in der Gynäkologie – unter anderem in Thailand – auf der Wochenstation, in der Kinderchirurgie und der Geburtshilfe hat sie ihr Praktisches Jahr in Singen verbracht.

Ihre Facharztausbildung hat Miller in Tuttlingen absolviert. Sechs Jahre war sie an der dortigen Klinik beschäftigt. Zuletzt war sie Oberärztin in der Gynäkologie an der Helios Klinik Rottweil. Nach der Geburt ihres Sohns wollte sie in eine Praxis wechseln. Ein Grund sei die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber auch die höhere Selbstständigkeit und die Betreuung von Patientinnen über einen längeren Zeitraum hinweg hat Miller gereizt.

An der Arbeit als Gynäkologin generell schätzt sie am meisten, dass sie nicht nur mit Erkrankungen zu tun hat, sondern eben auch die Betreuung von Schwangeren dazugehört.

Der Bedarf ist groß

Christian Schlechta, mit dem sie über gemeinsame Kollegen in Kontakt kam, kann die Unterstützung durch die neue Kollegin gut brauchen. Schließlich umfasst seine Kartei rund 14.000 Patientinnen – zu denen freilich auch jene gehören, die bisher nur einmal in seiner Praxis waren, zur Pränataldiagnostik beispielsweise. Gleichzeitig suchen im Kreis Rottweil viele Frauen weiterhin vergeblich nach einem wohnortnahen Frauenarzt.

Angesichts dieses seit Jahren anhaltenden Engpasses bei der Frauenarztversorgung im Kreis Rottweil und eines mehrjährigen Aufnahmestopps in seiner Praxis kam es gerade recht, dass die Kassenärztliche Vereinigung einen zusätzlichen Kassensitz zur Verfügung gestellt hat, den sich nun die Praxen von Christian Schlechta und Sarah Green teilen.

Wer einen Frauenarzt sucht, kann sich nun also bei Schlechta melden. Julia Miller arbeitet dort vormittags. Neben ihrer medizinischen Ausbildung ist die 35-Jährige übrigens auch zertifizierte Hatha-Yoga-Lehrerin und in Methoden wie autogenem Training geschult. Berührungspunkte zu ihrer Arbeit als Gynäkologin gibt es dabei durchaus: Gerade in der Schwangerschaft und in der Zeit der Rückbildung können Entspannungs- und Körperwahrnehmungsübungen eine wichtige Rolle spielen.