Ärztemangel im Kreis Rottweil: Noch weniger Kinderärzte und HNO-Ärzte – und der MVZ-Plan liegt auf Eis

Es gibt Neuigkeiten zur Ärzteversorgung im Kreis Rottweil. Die schlechte Nachricht: Die ohnehin kritische Situation in der Kinder- und Jugendmedizin hat sich erneut verschärft.
Der Kreis Rottweil war bereits der erste Landkreis in Baden-Württemberg mit einer Unterversorgung bei der Kinder- und Jugendmedizin. Jetzt ist der Versorgungsgrad noch weiter gesunken. Gleichzeitig gab das Gesundheitsamt im Kreistag bekannt, dass die Idee eines genossenschaftlichen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) vorerst aufgegeben wird.