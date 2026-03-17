Ärztemangel im Kreis Rottweil: Noch weniger Kinderärzte und HNO-Ärzte – und der MVZ-Plan liegt auf Eis

Es gibt Neuigkeiten zur Ärzteversorgung im Kreis Rottweil. Die schlechte Nachricht: Die ohnehin kritische Situation in der Kinder- und Jugendmedizin hat sich erneut verschärft.

Der Kreis Rottweil war bereits der erste Landkreis in Baden-Württemberg mit einer Unterversorgung bei der Kinder- und Jugendmedizin. Jetzt ist der Versorgungsgrad noch weiter gesunken. Gleichzeitig gab das Gesundheitsamt im Kreistag bekannt, dass die Idee eines genossenschaftlichen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) vorerst aufgegeben wird.

2025 lag der Versorgungsgrad bei den Kinderärzten noch bei 68,2 Prozent, mittlerweile sind es 62,5 Prozent. Eine erschreckende Entwicklung – auch wenn der Wegfall einzelner Kollegen bei insgesamt wenigen Ärzten sicherlich noch stärker ins Gewicht falle, räumte Marco Sandmann vom Gesundheitsamt im Kreistag ein.

Bei den Hausärzten sieht es aktuell zwar deutlich besser aus, ein Engpass bahnt sich aber dennoch an, sind doch rund 40 Prozent der Ärzte laut Gesundheitsamt älter als 60 Jahre. Aktuell liegt der Versorgungsgrad im Mittelbereich Rottweil bei 79,8 Prozent bei 17 freien Kassen-Sitzen. Im Mittelbereich Schramberg liegt er bei 93,6 Prozent bei 4,5 freien Sitzen.

Einbruch bei den HNO-Ärzten

Einen regelrechten Einbruch gab es beim Thema HNO-Ärzte. Während der Versorgungsgrad im Vorjahr noch bei 72,8 Prozent lag, sind es nun nur noch 48,6 Prozent. So sollen aktuell nur noch zwei Ärzte auf diesem Gebiet im Landkreis tätig sein.

Doch es gibt wohl einen Silberstreif am Horizont. So habe man einen HNO-Arzt aus dem Ausland vermitteln können, meinte Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam. Und es gebe weitere „engagierte Player“. Insgesamt kämen drei HNO-Ärzte „auf den Markt“. „Ich gehe also davon aus, dass der Versorgungsgrad ab 1. Juni wieder bei über 70 Prozent liegen wird“, so Adam.

MVZ-Idee vorzeitig begraben

Überraschend war die Eröffnung, dass man das genossenschaftliche MVZ-Modell nicht weiterverfolgen wolle. Damit ende auch die Beauftragung der Diomedes GmbH bereits nach dem ersten Modul.

Der Landkreis hatte sich vergangenes Jahr auf den Weg gemacht, um dem Ärztemangel etwas entgegenzusetzen – auch wenn das Thema Ärzteversorgung Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung ist. Eine Idee war dabei die Gründung eines genossenschaftlichen MVZ.

Die beauftragte Diomedes GmbH, die schon einige MVZ-Genossenschaften auf den Weg gebracht hat, führte daraufhin Gespräche mit Kommunen und Ärzten. Für die weiteren Schritte, eine etwaige Genossenschafts- und MVZ-Gründung und die Vorbereitung des Betriebsstarts hatte der Kreistag bereits grünes Licht gegeben.

Investoren statt Genossenschaft

Die Erkenntnisse aus der Erhebung von Diomedes seien wertvoll gewesen, machte Adam nun im Kreistag deutlich. In den Gesprächen hätten sich dabei aber mehr Impulse in Richtung privatwirtschaftliche Lösungen durch Investoren ergeben, was aus Sicht des Landkreises wünschenswert sei, und weswegen man nun das Thema MVZ-Genossenschaft zurückstellen wolle.

Das sei allerdings eine Momentaufnahme. Deshalb empfehle sich, die bereitgestellten Mittel für sechs Monate weiter bereitzuhalten. Dafür plädierte auch Landrat Wolf-Rüdiger Michel. Dass sich nun einiges zu tun scheine, sei erfreulich. „Aber nur von der Hoffnung kann man nicht leben.“

Möglicher Erfolg zeigt sich Ende des Jahres

Mit den gewonnenen Erkenntnissen könne man auch geplante Kooperationsmodelle besser unterstützen, hieß es im Kreistag. Das Gesundheitsamt regte außerdem an, Förderrichtlinien – geknüpft an Förderkriterien wie eine bestimmte Fachrichtung oder den Aspekt der unterversorgten Region – zu entwickeln für pauschale Investitionszuschüsse und Praxisübernahmen.

FDP-Kreisrat Daniel Karrais wollte wissen, bis wann man mit den Förderrichtlinien rechnen könne, und wie nun der weitere Ablauf aussehe. Als Landkreis werde man weiter für jede Art von Kooperation werben und bereitstehen – und Diomedes habe man bei Bedarf als Partner immer in Reichweite.

Ende des Jahres soll geprüft werden, ob sich aus den avisierten Zusammenschlüssen mehr ergibt. „Ich glaube: Ja“, meinte Adam, räumte aber ein, dass das wohl nicht den pädiatrischen Bereich betreffen werde. Bei den Kinderärzten ist eine Entspannung also weiterhin nicht in Sicht.