Ärztemangel im Kreis Rottweil: Gesundheitsamt schlägt Alarm – „da brennt der Kittel bald massiv“

Davor wird seit Jahren gewarnt: Der Kreis Rottweil steuert beim Thema Ärzte auf eine riesige Versorgungslücke zu. Wie ernst die Lage ist, wurde im Kreistag deutlicher denn je.
Diese Zahlen machen Sorgen: 80 Prozent der Hausarztpraxen im Kreis Rottweil sollen nicht zukunftsfähig sein. 40 Prozent der angesiedelten Ärzte seien älter als 60 Jahre, zeigte Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam auf. „Die Situation wird von Jahr zu Jahr schlimmer“, meinte er im Rottweiler Kreistag. Und die Kassenärztliche Vereinigung (KV)? Auf die setzt der Kreis nicht mehr.