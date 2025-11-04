Ärztemangel im Kreis Rottweil: Gesundheitsamt schlägt Alarm – „da brennt der Kittel bald massiv“

Davor wird seit Jahren gewarnt: Der Kreis Rottweil steuert beim Thema Ärzte auf eine riesige Versorgungslücke zu. Wie ernst die Lage ist, wurde im Kreistag deutlicher denn je.

Diese Zahlen machen Sorgen: 80 Prozent der Hausarztpraxen im Kreis Rottweil sollen nicht zukunftsfähig sein. 40 Prozent der angesiedelten Ärzte seien älter als 60 Jahre, zeigte Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam auf. „Die Situation wird von Jahr zu Jahr schlimmer“, meinte er im Rottweiler Kreistag. Und die Kassenärztliche Vereinigung (KV)? Auf die setzt der Kreis nicht mehr.

Ohne Zweigpraxen wäre man schon jetzt in fünf Gemeinden (Schenkenzell, Hardt, Eschbronn, Villingendorf und Wellendingen) ohne hausärztliche Versorgung, meinte Marco Sandmann vom Gesundheitsamt.

1:1-Nachbesetzung ist utopisch

Schwierigkeiten seien im Kreis Rottweil – neben dem allgemeinen Ärztemangel und bürokratischen Hürden – dass es bislang wenige Kooperationsformen und viele Einzelpraxen gebe. Und eine 1:1-Nachbesetzung dieser einzelnen Hausarztpraxen sei utopisch, so Sandmann.

Die KV beziffert den Versorgungsgrad im Mittelbereich Rottweil mit 73,1 Prozent bei 21 freien Sitzen. Im Mittelbereich Schramberg ist von 93,1 Prozent die Rede bei fünf freien Sitzen.

Erste pädiatrische Unterversorgung in Baden-Württemberg

Besonders ernst ist die Lage bei den Kinderärzten im Kreis Rottweil. Dort liegt der Versorgungsgrad laut KV (Stand Mitte Oktober) nur noch bei 68,2 Prozent – die erste pädiatrische Unterversorgung in Baden-Württemberg.

Um dieses Defizit auszugleichen, habe man die Zusage für so genannte Sicherstellungszuschläge von der KV erhalten. Dabei handelt es sich um eine finanzielle Förderung für Ärzte in ländlichen oder unterversorgten Gebieten.

Eine Unterversorgung kündige sich auch bei den Hals-Nasen-Ohren-Ärzten an, warnte Gesundheitsamtsleiter Adam. Von früher fünf Ärzten seien aktuell nur noch zwei im Landkreis tätig – und beide seien älter als 60 Jahre. „Da brennt der Kittel in den nächsten Jahren also ganz massiv“, machte Adam klar.

Kooperationen als Baustein

Um die Situation zu entschärfen und die ambulante medizinische Versorgung zu sichern, sei im Kreis Rottweil schon vieles in Arbeit. Dazu gehörten etwa die Modellregion für ärztliche Ausbildung, der Weiterbildungsverbund für Allgemeinmedizin und die Beschäftigung von Fachkräften aus dem Ausland, während diese auf die Anerkennung ihrer Approbation warten.

Ein Weiterbildungsverbund Pädiatrie sei ebenfalls in Arbeit, außerdem ein Online-Gesundheitsportal, das Anfang 2026 an den Start gehen und alle Informationen rund ums Thema Ärzte für Eltern und andere Interessierte bündeln soll.

Der Kreis Rottweil setze bei seiner Strategie unter anderem auf die Nachwuchsgewinnung über die fünfjährige Weiterbildung im Bereich Allgemeinmedizin. Die Qualität der Ausbildung, die Vernetzung, Fördermöglichkeiten und Weiteres sollen die jungen Kräfte davon überzeugen, auch danach im Kreis Rottweil zu bleiben.

Ausländische Fachkräfte einbinden

Ein weiterer Baustein sind ausländische Fachkräfte. Seit Juni habe man bereits Anfragen von sieben Medizinern erhalten, und bis zu 30 Ärzte besuchten das so genannte MedCafé Schwarzwald-Baar-Heuberg, eine Plattform zum Austausch, Vernetzen und Üben der Sprache.

Unsere Empfehlung für Sie Sprachkurs gegen Ärztemangel In Rottweil erhalten Ärzte aus dem Ausland besondere Hilfe Damit Serdar Aktas und Anca Alexa auch in Deutschland als Ärzte praktizieren dürfen, mussten sie viele Hürden nehmen. Die Volkshochschule leistet dabei eine wichtige Hilfe.

Zur Strategie des Landkreises gehören zudem die Schulung der Gesundheitskompetenz der Bürger über Programme und Kooperationsmodelle wie ein Medizinisches Versorgungszentrum, für das im Kreistag nun die weiteren Weichen gestellt wurden.

Sache der Kassenärztlichen Vereinigung

Clemens Maurer (CDU) verlieh seinem Ärger darüber Ausdruck, dass die Sicherstellung der medizinischen Versorgung eigentlich Sache der KV sei, diese ihrem Auftrag aber aus seiner Sicht nicht ausreichend nachkomme. „Wieder lösen wir ein Problem mit kommunalen Finanzen“, meinte er.

„Da kommt eine riesige Lücke auf uns zu“, äußerte sich Kreisrätin Sonja Rajsp-Lauer (Grüne) schockiert über den Umstand, dass 40 Prozent der Ärzte im Kreis älter als 60 Jahre sind. Sie regte im Kreistag an, die KV einzuladen und sie mit einigen Fragen zu konfrontieren.

„Wenn Sie auf Zeitverschwendung setzen...“, lautete die sarkastische Antwort von Landrat Wolf-Rüdiger Michel, der meinte, gleichwohl könne man die KV gern für die Februar-Sitzung einladen. FDP-Kreisrat Daniel Karrais stand dem Vorschlag ebenfalls eher kritisch gegenüber. Die starke Kritik an den Notfallpraxen jedenfalls habe die KV nicht interessiert. „Die kann man vergessen, das frustriert nur“, so sein Kommentar. Man müsse selbst tätig werden.

Gesundheitsamtsleiter Adam relativierte das. Die KV unternehme schon einige Anstrengungen, um die Versorgung sicherzustellen, aber es fehlten schlichtweg Ärzte.

Vergleichsweise viele Arzt-Patienten-Kontakte

Selma Müller (ÖDP) fragte nach, warum Deutschland in Sachen Arztkontakte mit durchschnittlich 9,8 pro Jahr einen der höchsten Werte im Europavergleich aufweise. Sie stellte als Fragen in den Raum, ob die Deutschen kranker seien, oder die Versorgung so viel besser, dass man eben jederzeit zum Arzt könne.

Eine befriedigende Antwort dafür habe man leider nicht parat, hieß es vom Gesundheitsamt. Aber auch mit Blick darauf sei die Schulung von Gesundheitskompetenz bei der Bevölkerung sicher sinnvoll.