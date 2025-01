Im Bereich McDonalds in Calw Macheten, Sprengstoff, Schlägerei? Drei Gerüchte und was die Polizei dazu sagt

Ein großes Polizeiaufgebot in der Stuttgarter Straße in Calw hat am Freitagabend für großes Aufsehen gesorgt. Schnell kursierten wilde Gerüchte im Internet. Wir haben bei der Polizei nachgehakt.