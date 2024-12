Ärztehaus in Rottweil: Neue chirurgischen Praxisklinik nimmt Betrieb in Königstraße auf

1 Bernhard Schönemann stellt bei der Praxiseröffnung die neuen Möglichkeiten vor. Foto: Siegmeier

Die Räume der chirurgischen Praxisklinik in der Königstraße in Rottweil wurden am Mittwoch feierlich eingeweiht.









Bis zur letzten Minute wurde in den neuen Praxisräumen der chirurgischen Praxisklinik (CPK) in der Königstraße 15-17 gearbeitet, um alles rechtzeitig fertig zu bekommen. Seit Dienstag hat dort Bernhard Schönemann mit seinen Partnern den Betrieb aufgenommen, am Mittwoch wurde Einweihung gefeiert. Der OP-Bereich soll am 7. Januar an den Start gehen. Hier arbeiten die Handwerker noch auf Hochtouren.