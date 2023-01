1 In ein Freudenstädter Ärztehaus ist am Wochenende eingebrochen worden. (Symbolfoto) Foto: Silas Stein/dpa/dpa-tmn/Silas Stein

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen sind noch Unbekannte in ein Ärztehaus in Freudenstadt eingebrochen und haben dort ihr Unwesen getrieben.















Die Täter verschafften sich laut Polizeibericht zwischen 22 Uhr am Freitagabend und 8 Uhr am Samstagmorgen über eine Tür gewaltsam Zutritt in das vierstöckige Gebäude in der Lauterbadstraße. In dem Ärztehaus befinden sich mehrere Praxen.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge gelang es den Eindringlingen ausschließlich bei einer Praxis, in deren Räumlichkeiten zu gelangen. Bei den anderen Praxen blieb es beim Versuch.

Täter versprühen Inhalt von Feuerlöscher

Die Täter ließen ein Bild der Verwüstung zurück, unter anderem versprühten sie den Inhalt zweier Feuerlöscher.

Den bisherigen Informationen zufolge wurde nichts entwendet, jedoch wiegt der Sachschaden, den die Unbekannten im Gebäude anrichteten, deutlich höher. Er beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 4000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen oder Hinweisgeber werden darum gebeten, sich unter der Rufnummer 07441/5360 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.