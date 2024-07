Ärzte treffen sich in Freudenstadt: Über den Zusammenhang von Herzleiden mit Lunge, Niere und Gehirn

Klinikum Freudenstadt Adipositas-Zentrum bietet vielversprechende Therapie

Adipositas ist eine chronische Erkrankung, die um Akzeptanz kämpft. Zum Welt-Adipositas-Tag an diesem Montag will die Deutsche Adipositas-Gesellschaft Bewusstsein schaffen. René Hennig, Chefarzt am Klinikum Freudenstadt, unterstützt das Anliegen.