Was bedeutet das für Notfälle im Kreis Calw?

Der Marburger Bund, die Gewerkschaft der Ärzte kommunaler Kliniken, hat in sechs Bundesländern zum Warnstreik aufgerufen.

Nach den Pflegekräften haben an diesem Donnerstag nun die Ärzte die Arbeit niedergelegt. Unter anderem die Krankenhäuser in Calw und Nagold sind betroffen.









Egal ob Erzieher, Busfahrer, Lokführer oder medizinisches Personal: Warnstreiks zeigen dieser Tage immer wieder auf, wie düster es in etlichen Lebensbereichen aussehen würde, wenn es bestimmte Berufsgruppen nicht mehr oder nur noch in kleiner Zahl geben würde.

Nach Verdi und der EVG, die unter anderem in dieser Woche kurzzeitig große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmgelegt hatten, rief an diesem Donnerstag nun der Marburger Bund, die Gewerkschaft der Ärzte kommunaler Kliniken, in sechs Bundesländern zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Davon ebenfalls betroffen: der Klinikverbund Südwest.

Insgesamt, so berichtete Michael Beck, Pressesprecher des Marburger Bundes aus Anfrage, hätten sich am Donnerstagmorgen etwa 50 Ärzte aus den Kliniken Böblingen, Sindelfingen, Calw, Nagold und Herrenberg auf den Weg zur Kundgebung nach München gemacht. Das Klinikum Sindelfingen-Böblingen war bereits am Mittwoch vergangene Woche bestreikt worden; rund 150 Mitarbeiter, unter anderem Pflegekräfte und Mitarbeiter der Apotheke, hatten die Arbeit niedergelegt.

Das sagt der Klinikverbund

Wie bereits vor gut einer Woche unterstreicht Alexander Schmidtke, Geschäftsführer des Klinikverbundes Südwest, erneut, man habe Verständnis für die Forderungen der Gewerkschaften.

„Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den letzten Jahren bundesweit schon aus dem Klinikbereich abgewandert und der Fachkräftemangel ist immanent, weil Entlohnung und gesellschaftliche Wertschätzung nicht mit der geleisteten Arbeit korrespondieren“, so Schmidtke.

Nochmals richtete er aber eine klare Forderung an die Bundespolitik, die Tarifsteigerungen komplett gegenzufinanzieren. „Wir können nicht jede entstehende Finanzierungslücke mit Reorganisationsmaßnahmen kompensieren“, betont der Geschäftsführer.

Das sagt der Marburger Bund

Nach Angaben der Ärzte-Gewerkschaft beteiligten sich am Donnerstag mehr als 1000 an den kommunalen Krankenhäusern angestellte Ärzten aus ganz Baden-Württemberg. An einigen der rund 80 betroffenen Krankenhäuser im Land seien zudem lokale Streikaktionen geplant.

Die Verhandlungen des Marburger Bundes mit den Arbeitgebern laufen seit Anfang des Jahres. Der Marburger Bund fordert einen Inflationsausgleich zuzüglich 2,5 Prozentpunkte. Die Arbeitgeberseite habe das bislang zurückgewiesen, ohne einen Gegenvorschlag vorzulegen.

Die Notfallversorgung

Patienten, so betonen sowohl der Klinikverbund als auch der Marburger Bund, müssen sich indes keine Sorgen machen, im Notfall keine Behandlung zu erhalten. Wie Geschäftsführer Schmidtke erklärt, gebe es wieder eine Notdienstvereinbarung, „um die Mindestbesetzung für die Notfallversorgung zu gewährleisten“. Dies bestätigt auch die Gewerkschaft. „Die dafür vorhandene Mindestausstattung im ärztlichen Dienst entspricht der personellen Besetzung, wie sie üblicherweise an Wochenenden dienstplanmäßig vorgesehen ist“, erklärt der Marburger Bund.

Spürbar wird der organisierte Protest dennoch sein. „In Erwartung des Streiks wurden zudem bereits im Vorfeld, wann immer möglich, planbare Eingriffe und Termine verschoben“, berichtet der Klinikverbund-Chef. „Da zeitgleich alle sechs Häuser des Verbundes bestreikt werden, kann es zu weiteren Verschiebungen und Wartezeiten kommen.“