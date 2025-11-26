Ärzte-Serie: Scrubs-Neuauflage hat ersten Teaser

Die Krankenhaus-Comedy kommt in den Vereinigten Staaten Ende Februar zurück – nun gibt es einen ersten kleinen Vorgeschmack.
Los Angeles - Der US-Sender ABC hat einen ersten Clip zur Neuauflage der Ärzte-Comedy "Scrubs" veröffentlicht. In der Vorschau auf die neue Staffel der Hitserie ist Schauspieler und Autor Zach Braff (50) in seiner Rolle als John Dorian (J.D.) zu sehen. Donald Faison (51) als Chirurg Christopher Turk und Sarah Chalke (49) als Elliott Reid stehen an seiner Seite. "Ich bin zurück, Baby!", ruft Braff, woraufhin eine Gruppe neuer Charaktere zweifelnd antwortet: "Wisst ihr, wer diese Leute sind?".