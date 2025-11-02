Ärzte schulen Lehrer: Aktionstag am Klinikum Freudenstadt zur Wiederbelebung

Bei einem Aktionstag am Klinikum Landkreis Freudenstadt wurden Lehrer in Wiederbelebung geschult. Sie sollen als Multiplikatoren dienen.
Rund 70 000 Menschen erleiden pro Jahr in Deutschland einen Herz-Kreislaufstillstand. Laut dem Deutschem Rat für Wiederbelebung überleben nur zehn Prozent der Betroffenen. Die Hälfte davon wird von Laien reanimiert. Um die Überlebenschancen zu steigern, ruft der Rat jedes Jahr den „World Restart a Heart Day“ aus. Auch das Klinikum Landkreis Freudenstadt hat sich mit einer Weiterbildungsmaßnahme für Schulen am Aktionstag beteiligt.