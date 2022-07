2 Orell Stephan, der älteste Sohn des Medizinerpaars, begleitet das kleine Begrüßungsfest musikalisch gekonnt auf einer Marimba. Foto: Fritsche

Seit dem 1. Juli arbeitet Svetlana Gor als Hausärztin in der Gemeinschaftspraxis Waldmössingen von Lara und Frank Stephan.















Schramberg-Waldmössingen - Mit einer kleinen Feier begrüßte das Team der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis Waldmössingen am vergangenen Freitagnachmittag Svetlana Gor als neue Kollegin. Eingeladen waren nicht nur die Mitarbeiterinnen der Praxis, sondern auch ihre Familienangehörigen. Zum Einstand kamen außerdem Ärztekollegen aus den Nachbargemeinden und brachten kleine Geschenke mit: Martin Radermacher, Erwin Müller und Berlind Spengler. Vom SRH-Krankenhaus Oberndorf kamen Roland Praßler, Chefarzt Innere Medizin, aus Fluorn-Winzeln Bürgermeister Rainer Betschner und von der Stadtverwaltung Schramberg Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr.

Facharztprüfung abgelegt

Svetlana Gor hat etwa zwölf Jahre im Krankenhaus Oberndorf in der Chirurgie und Inneren Medizin gearbeitet, war dann zwei Jahre zur Weiterbildung in der Gemeinschaftspraxis Waldmössingen und hat im Februar dieses Jahres ihre Facharztprüfung für Allgemeinmedizin in Freiburg abgelegt. Am 1. Juli wurde sie von der Kassenärztlichen Vereinigung Freiburg als Hausärztin zugelassen. "Ab dann hat sie einen eigenen Arztsitz bekommen und wird als Partnerin mit uns in Waldmössingen praktizieren. Weil sie in Sulz wohnt, wird sie im Notdienst die Kollegen in Oberndorf/Sulz unterstützen", erklärte Lara Stephan.

Svetlana Gor freute sich, dass Chefarzt Praßler, ihr ehemaliger Chef in Oberndorf, zum Einstand gekommen war: "Ich habe viel Internistisches von ihm gelernt." Orell Stephan, der älteste Sohn des Medizinerpaars, begleitete das Begrüßungsfest musikalisch auf einer Marimba, einer großen Variante des Xylofons.