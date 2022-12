1 Im bewährten Team aber mit veränderter Rollenverteilung, werden die Mediziner in der Praxis Probst am Januar 2023 tätig sein (von links): Julia Bergis, Hertha Maria Potschaske, Boris Burcza und Johannes Probst. Foto: Hübner

Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum ist schon lange ein Sorgenkind. Nicht immer gelingt es älteren Medizinern, Nachfolger für ihre Praxen zu finden. Nicht so bei der Gemeinschaftspraxis Probst in St. Georgen.















St. Georgen - Änderungen in der Aufgabenverteilung gibt es ab 2023 in der Praxis Probst. Die bisherigen angestellten Ärzte werden ihre Tätigkeit ausweiten, Charlotte und Johannes Probst ihre deutlich reduzieren.

Gegründet wurde die Praxis 1948 von Walter Probst, damals noch in der Spittelbergstraße. Diese übernahmen 1985 Charlotte und Johannes Probst und nahmen 1997 Hertha Maria Potschaske mit auf, vor allem um das zunehmende berufspolitische Engagement Johannes Probsts abfangen zu können. Das sei ein Vorläufer dessen gewesen, was heute einfach gehe, so Potschaske.

Ehepaar Probst nur noch an zwei Tagen pro Woche tätig

Heute in der Gerwigstraße angesiedelt, sind zwei Fachärzte und vier Fachärztinnen beschäftigt – und die werden ab 1. Januar 2023 die Rollen tauschen. Die Fachärzte für Allgemeinmedizin Potschaske, Boris Burcza und Julia Bergis werden die Praxis übernehmen, das Ehepaar Probst wird nur noch an zwei Tagen pro Woche als Sicherungsassisenten tätig sein, das heißt, einspringen, wenn die anderen Mediziner sich um eigene Kinder kümmern müssen. So soll der Übergang begleitet werden.

Die jüngeren Ärzte sehen es als Vorteil der Gemeinschaftspraxis, nicht rund um die Uhr arbeiten zu müssen und sich Betriebskosten teilen zu können. Probst wiederum, der seit 1979 dem Arztberuf nachgeht, freut sich auf die Anstellung, da er dann mehr Zeit hat. Es gebe zwar Patienten die sich nur schwer an die Umstellung gewöhnten, aber er sei ja trotzdem noch ansprechbar.

Kinderbereich und Chirurgie

Inhaltlich werde man weitermachen wie bisher, so Potschaske. Erweitert werden sollen aber Kinderbereich und Chirurgie, letztere mit kleinen Eingriffen, um dem Engpass bei entsprechenden Fachärzten zu begegnen. Hier helfen die Zusatzqualifikationen von Burcza als Facharzt für Anästhesiologie und Notfallmedizin sowie von Bergis in Visceralchirurgie. Die Notfallversorgung werde in jedem Fall aufgewertet, so Potschaske.

Was das Thema "Kinderarzt" angeht ist man laut Probst am Ball und könnte dafür in ein bis zwei Jahren eine Lösung präsentieren. Hier können unter Umständen noch Kinder aufgenommen werden, zumindest wenn schon Geschwister in der Praxis sind.

Ausgebaut werden soll die Online-Terminvergabe, auch gibt es einen smarten elektronischen Telefonassistenten. Etwas ausgeweitet wurden bereits die Nachmittagssprechstunden, Termine zwischen 19 und 20 Uhr sind aber nach wie vor nur nach Vereinbarung möglich.