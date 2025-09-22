Ärzte in Schwenningen: Diese Lücken werden durch das neue MVZ gefüllt

Noch herrscht Baustellenflair, doch bald soll hier Leben einziehen: Das neue MVZ in Schwenningen steht kurz vor dem Start – mit einem frischem Team und großer Vision.
Das neue Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) am Muslenplatz in Schwenningen rückt mit großen Schritten näher an die Eröffnung. Bis die ersten Patienten vom Praxisteam empfangen werden können, steht allerdings noch einiges an Arbeit an. Wie lange das noch dauert – und welche Ärzte künftig für die medizinische Versorgung bereitstehen – wir haben nachgefragt.